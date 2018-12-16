В Киеве водитель заживо сгорел в машине (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на ВДНХ, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль "Газель". Водитель, сгорел заживо в салоне авто. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает "Информатор".
Отмечается, что вызов в спасательные службы поступил накануне около 23:44.
Как стало известно со слов пожарной службы, "Газель" была на загрузке в складе на территории ВДНХ. После того, как весь товар (продукты питания) был погружен в машину, водитель по каким-то причинам не отправился сразу, а остался стоять возле помещения. Возможно, он уснул прямо в машине. Тем временем автомобиль начал гореть и сотрудники склада скатили его с рампы при помощи электрокара, чтобы огонь не перекинулся на здание и соседние палеты.
Погибший был водителем грузового автомобиля. Его личность и возраст пока не установлены. Спасатели извлекли оттуда личные вещи, такие как дезодорант, книги, зарядные устройства, нижнее белье. Кроме этого, в салоне нашли большое количество пустых бутылок из-под спиртного.
Тело мужчины сильно обгорело. Причины возгорания пока неизвестны, но ни будка с товаром, ни двигатель автомобиля совсем не пострадали - пожар охватил только салон. Предварительные версии пока что не озвучивали.
Напомним, в ночь на 16 декабря под Львовом произошла жуткая авария.
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