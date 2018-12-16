Меланию Трамп высмеяли в сети (фото) [ Редактировать ]
Первая леди США Мелания Трамп посетила вашингтонский детский национальный госпиталь, где поздравила всех сотрудников и маленьких пациентов с наступающим Рождеством. Однако новое появление супруги Дональда Трампа стало объектом для насмешек в соцсетях, пишет "Сегодня".
Дело в том, что Мелания появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем. Некоторые пользователи Twitter предположили, что инцидент является результатом того, что кто-то оставил без присмотра краску для волос Дональда Трампа.
"Мелания перепутала свою краску для волос с краской Дональда", "Кто этот человек? Она не похожа на настоящую Меланию и дело не только в цвете волос. Ее лицо выглядит моложе", "Мелания начинает маскироваться с этим цветом волос или пытается выглядеть как Иванка?", - написали в сети.
Президент Трамп и его супруга часто становятся объектом для насмешок. Ранее мы сообщали, что глава Белого дома передаривает сыну подарки от других людей.
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