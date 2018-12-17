Зрители британского телеканала BBC во время эфира выпуска новостей заметили необычное явление. Внимание людей привлек мальчик, который появился за спиной женщины, рассказывающей о своем отношении к отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Отрывок из передачи опубликовал один из пользователей Twitter.

WTF... does anyone else see the child teleport? pic.twitter.com/P0ju9J9cby — @realTewkesburyBC (@TewkesburyLeak) 12 декабря 2018 г.

На кадрах видно, что сначала на тротуаре за женщиной никого нет, однако вдруг там появляется ребенок, которого ведут за руку.

Необычный видеоролик уже набрал более 1,7 миллиона просмотров. Пользователи социальной сети продолжают гадать, откуда же на самом деле взялся мальчик, и каков секрет его внезапного появления. Некоторые вспомнили про пришельцев и даже сравнили происходящее с сюжетом сериала "Доктор Кто".

"Не будьте так глупы - телепортации не существует, а это всего лишь призрак", - прокомментировал видеоролик пользователь под ником tonymartin.

"В матрице произошел сбой", - предположил Zander.

Однако большинство пришло к выводу, что сотрудники телеканала просто неудачно обрезали видео.

"Еще больше доказательств того, что BBC редактирует выпуски, чтобы создавать искаженные новости", - написал Paul Clarke.

Ранее известный профессор умерла в прямом эфире телешоу.