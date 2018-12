Зрители британского телеканала BBC во время эфира выпуска новостей заметили необычное явление. Внимание людей привлек мальчик, который появился за спиной женщины, рассказывающей о своем отношении к отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Отрывок из передачи опубликовал один из пользователей Twitter.

WTF... does anyone else see the child teleport? pic.twitter.com/P0ju9J9cby