Исследователи из Китая пришли к выводу, что стакан пива или бокал вина в день позволит людям жить дольше, сообщает Clutch. Ученые выяснили, что употребление алкоголя в умеренном количестве (не более 14 бокалов в неделю для мужчин и 7 для женщин) может снизить риск смерти молодежи.

Кроме того, для для большинства пожилых людей "легкое" употребление алкоголя также может предотвращать угрозу онкологических заболеваний, отметили специалисты Шаньдунского университета общественного здравоохранения в Китае. Ученые изучили связь между потреблением алкоголя и риском смертности по различным причинам, включая рак и заболевания сердечно-сосудистой системы. Они исследовали данные 333 247 участников, полученных в ходе опросов по вопросам национального здравоохранения с 1997 по 2009 год. Добровольцы были опрошены относительно употребления алкоголя.

"Наши исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Но не стоит забывать, что злоупотребление алкогольными напитками может привести к смерти. Между вредными и полезными свойствами алкоголя существует деликатный баланс, который должен соблюдаться потребителем", - заявил автор исследования доктор Бо Си.

Однако полезными и невероятными свойствами обладают не только продукты. Ранее ученые раскрыли удивительные свойства комнатных растений.