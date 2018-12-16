Умер народный депутат Украины [ Редактировать ]
16 декабря умер основатель Ирпенской налоговой академии, народный депутат Украины Петр Мельник. Об этом сообщает газета "Украина молодая" со ссылкой на родственников.
Мельник умер в "Феофании" от двусторонней пневмонии. Экс-ректор налоговой академии скончался на 63 году жизни.
Мельник был замешан в коррупционном скандале, летом 2013 года его задерживали на взятке за поступление в Налоговую академию. При обыске в его кабинете обнаружили 30 тыс. долларов. Позже он попал в больницу, пропускал судебные заседания, а в августе, будучи под домашним арестом, сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. Весной 2014 года вернулся в Украину и был задержан.
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