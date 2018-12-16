Искатель металла в лесу наткнулся на тайник украшений 5-го века в Сумской области. В тайнике были шейные гривны и фибулы и многое другое. Нашел это сокровище 32-летний Андрей еще летом. Он не раз ходил по лесу с металлоискателем, пишет politeka.

По словам молодого человека, от неожиданной находки от потерял дар речи. Чтобы достать из под земли весь клад мужчине понадобилось целых 4 часа. Находку отдал Сумскому краеведческому музею. Там коллекцию старинных женских украшений уже выставили на витрину рядом с другими украинскими украшениями.

"Эволюция сознания. Или ты становишься тем, кто по ночам просыпается и гладит свои сокровища - у меня есть такие знакомые. Или ты эволюционирует и понимаешь, что надо коллекцию отдать в серьезное место для серьезного исследования", - заявил мужчина.

Старинные артефакты могут быть найдены в разных и неожиданных местах. Ранее заключенные нашли древний клад.