Украинец случайно обнаружил древний клад (фото) [ Редактировать ]
Искатель металла в лесу наткнулся на тайник украшений 5-го века в Сумской области. В тайнике были шейные гривны и фибулы и многое другое. Нашел это сокровище 32-летний Андрей еще летом. Он не раз ходил по лесу с металлоискателем, пишет politeka.
По словам молодого человека, от неожиданной находки от потерял дар речи. Чтобы достать из под земли весь клад мужчине понадобилось целых 4 часа. Находку отдал Сумскому краеведческому музею. Там коллекцию старинных женских украшений уже выставили на витрину рядом с другими украинскими украшениями.
"Эволюция сознания. Или ты становишься тем, кто по ночам просыпается и гладит свои сокровища - у меня есть такие знакомые. Или ты эволюционирует и понимаешь, что надо коллекцию отдать в серьезное место для серьезного исследования", - заявил мужчина.
Старинные артефакты могут быть найдены в разных и неожиданных местах. Ранее заключенные нашли древний клад.
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