У Франції кількість учасників протестних акцій зменшилася вдвічі, порівняно з минулим тижнем. Втім, "жовті жилети" вдягнули вже у Белграді. Тут теж розпочалися антиурядові протести. Відбулися маніфестації і в інших європейські столицях. Люди не згодні з політикою влади, і навіть вимагають відставки лідерів держав. Як протестує Європа дізнаємося від Віталії Кушмирук.

Тисячі людей протестували у сербському Белграді. Попри сніг і холод, жителі вийшли висловити незадоволення роботою уряду та президента Александра Вучича. Дехто з них одягнув символічні "жовті желети". Мітингувальники пройшли маршем центром міста. А потім - зупинилися перед резиденцією Вучича і закликали його піти у відставку. Противники Вучича звинувачують президента у залякуваннях та обмеженні свободи слова і демократії в країні. Люди також обурені нещодавнім нападом на лідера опозиції Борко Стефановіча. Вони вважають, що до його побиття причетна керівна партія.

Антиурядові протести поновилися напередодні в Будапешті. Люди незгодні з політикою уряду Віктора Орбана. Угорці вийшли до парламенту через новий закон про працю. Він збільшує кількість понаднормових годин з 250 до 400. За це профспілки назвали документ "законом про рабство". Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки та пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрації почалися ще 12 грудня. Від початку протестів поліцейські затримали понад півсотні людей.

Не згодні з владою й австрійці. На ходу проти міграційної та соціальної політики уряду у Відні вийшли 17 тисяч людей. За даними організаторів мітингу, протестувальників було ще більше - 50 тисяч. Громадяни незадоволені забороною носити хустки у дитячих садках і школах та скороченням допомоги багатодітним сім'ям. Окрім того, люди вважають несправедливими поправки до трудового законодавства, яке дозволяє роботодавцю збільшувати робочий день до 12 годин.