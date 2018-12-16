На товарищеском хоккейном турнире Mega Hockey Games, который проходил в Норвегии, случился интересный эпизод перед матчем хозяев против сборной Беларуси.

Организаторы вместо гимна Республики Беларусь включили песню группы "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".

Норвежские болельщики прослушали композицию стоя, решив, что это настоящий гимн Беларуси.

Сама игра завершилась победой Норвегии со счетом 6:1.

Ранее сообщали, что в Италии на соревнования швейцарский горнолыжник упал с огромной высоты.