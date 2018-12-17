Ізраїльська армія розширює операцію на західному березі. Причина - хвиля терактів, що прокотилася Ізраїлем останніми днями. Наші кореспонденти розкажуть докладніше.

Ізраїльська влада почала реалізовувати свою погрозу перейти до рішучіших дій проти терористів. У палестинській Рамаллі армійські сапери підірвали будинок вбивці ізраїльського солдата. Боєць елітного загону спецназу загинув під час операції в травні цього року від рук палестинського араба, вбивцю заарештували. Численні апеляції родичів були відхилені і суд постановив зруйнувати будинок терориста.

Знищення будинку призвело до нової хвилі масових заворушень на всій території автономії почалися зіткнення арабів з військовими. Армія отримала наказ застосовувати зброю на ураження. До Рамалли перекинуті додаткові підрозділи спецназу. Ізраїльська поліція перейшла на посилений режим несення служби.

"Після цих терактів ми продовжуємо працювати в посиленому режимі, особливо в Єрусалимі в районі Старого міста, на кордоні між Ізраїлем і палестинськими територіями. Там посилено патрулювання, на блок-постах, на в'їзді у великі міста", - заявив Михайло Зінгерман, прес-секретар поліції Ізраїлю.

За останній тиждень - 7 терактів. З них два із застосуванням вогнепальної зброї. Тільки 13 грудня сталося три напади. Постраждали близько 20 осіб, важко поранена вагітна жінка, її дитина загинула. Убито двоє солдатів, у одного викрадено зброю. Влада заявляє: заходи у відповідь будуть жорсткими, якщо не сказати - жорстокими.

"Принцип, яким ми керуємося, полягає в тому, що той, хто завдає нам шкоди, будь-хто, хто намагається заподіяти нам шкоду, приречений. Наші вороги знають це, ми їх відшукаємо", - заявив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Військовим вдалося виявити і ліквідувати виконавців двох терактів. У тому числі й зловмисника, який поранив вагітну ізраїльтянку. На Західному березі заарештовано десятки активістів "Хамаса".

В уряді вирішили посилити військову присутність на палестинських територіях. Будинки терористів будуть зносити без зволікань, протягом 48 годин. Мешканцям арабських сіл, звідки прийшли терористи, анулюватимуть дозволи на роботу в Ізраїлі.