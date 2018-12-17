17 декабря в Таиланде прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". В этом году корону завоевала представительница Филиппин Катриона Грэй. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе, сообщает podrobnosti.ua.

Каждая участница блистала в ярких нарядах и была королевой вечера, несмотря на то, что заветную корону получила лишь одна девушка.

Давайте же посмотрим на яркие фотографии с грандиозного мероприятия.

Ранее участница конкурса оказалась в центре громкого скандала.