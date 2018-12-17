"Мисс Вселенная 2018": яркие фото конкурса [ Редактировать ]
17 декабря в Таиланде прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". В этом году корону завоевала представительница Филиппин Катриона Грэй. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе, сообщает podrobnosti.ua.
Каждая участница блистала в ярких нарядах и была королевой вечера, несмотря на то, что заветную корону получила лишь одна девушка.
Давайте же посмотрим на яркие фотографии с грандиозного мероприятия.
Ранее участница конкурса оказалась в центре громкого скандала.
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