Часть жителей Киева осталась без холодного водоснабжения из-за повреждения сети в понедельник, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - говорится в нем.

Так, временно будет отсутствовать вода по адресам:

Улица Тулузы, 6;

Бульвар Ромена Ролана, 3, 5А, 5Б.

По уточненным данным, ориентировочно ликвидация повреждений займет сутки.

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