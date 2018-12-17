Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо мілітаризації Чорного та Азовського морів [ Редактировать ]
Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, - повідомив Петро Порошенко.
За словами глави держави, уже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Президент додав, що Київ активно веде роботу з формулювання пакету так званих "азовських" санкцій, пов'язаних з актом агресії Кремля поблизу Керченської протоки.
25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже три тижні перебувають у російському полоні.
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