Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, - повідомив Петро Порошенко.

За словами глави держави, уже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Президент додав, що Київ активно веде роботу з формулювання пакету так званих "азовських" санкцій, пов'язаних з актом агресії Кремля поблизу Керченської протоки.

25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже три тижні перебувають у російському полоні.