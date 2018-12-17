Снігопади паралізували рух на дорогах Прикарпаття [ Редактировать ]
Україну й далі засипає снігом. Найбільше негода вирує на заході країни. Через заметілі на тамтешніх дорогах утворилися затори, а чимало водіїв опинилися в сніговій пастці. Детальніше про ситуацію в наступному сюжеті.
Рясні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття, зробивши їх непроїзними. Вантажівки застрягають у заметах просто посеред автошляхів. На трасі до міста Городенки водіям довелося свої ваговози майже викопувати. Через ожеледицю утворилися затори і на дорозі державного значення "Івано-Франківськ - Львів". Рятувальники витягають зі снігу автівки швидкої допомоги, легковики, рейсовий транспорт.
"В автобусі перебувало 9 людей, з яких 3 дітей. Забрали цих людей перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калуському районі автобус туристичний в автобусі перебувало 45 осіб. Теж надали допомогу по буксируванню", - розповідає Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Ще один автобус, в якому їхали сорок пасажирів, рятувальники витягли в селі Павлівка. Загалом, за добу - понад два десятки викликів. Спровокувала негода і чимало ДТП. У селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала у провалля. Дорожній колапс і в обласному центрі. Попри те, що комунальні служби вже кілька днів працюють в посиленому режимі.
"Ви знаєте, щось зовсім не прибирають, не чистять і важко йти, важко рухатися. Під ногами велика кількість снігу, і це затруднює рух. Я бачу, що зовсім не почищено", - говорить Олена, житель міста Івано-Франківськ.
"- Як дороги сьогодні? - Жахливі. Вже годину їду сюди".
Паралізувала негода рух автотранспорту і в Чернівецькій області. За повідомленням місцевої патрульної поліції, учора через снігопад зупинилися десятки ваговозів на автотрасі біля села Рингач Новоселицького району.
по теме
Ремонт доріг: чому асфальт кладуть прямо на сніг?
І головне, щоб оці європейські кошти використовували не так, як українські - бюджетні. Кінець року, а в дорожників ударні трудодні. Бо треба ж встигнути витратити всі державні гроші. В результаті: асфальт кладуть прямо на сніг чи кригу або кидають просто в калюжі. Чому "освоїти" гроші й досі важливіше, ніж зробити нормальні дороги?
Негода на Прикарпатті: кількість ДТП стрімко зростає
На Прикарпатті сніжить уже другий день. Випало понад 10 сантиметрів снігу. У Карпатах найближчими днями прогнозують лавинну небезпеку 1 та 2 рівнів. Автотраси подекуди стали непроїзними. Шляховики працюють цілодобово, розчищаючи дороги, втім кількість ДТП стрімко зростає
Черкащину накрив південний циклон
А от Черкащину вже накрив обіцяний синоптиками південний циклон. Від ночі у східних районах області не припиняється мокрий сніг із поривчастим вітром. Прогнозують, що ближче до обіду хуртовина посилиться
У столиці сніг не спричинив транспортного колапсу
Україну почало замітати снігом. Про різке погіршення погоди у північних та центральних регіонах синоптики застерегли ще напередодні. У столиці невеликий сніг з дощем розпочався на світанку, однак транспортного колапсу не спричинив
Франківські дорожники заливали асфальт у мороз
Українські дорожники і далі вражають своїми технологіями будівництва шляхів. Цього разу відзначилися франківські "фахівці" поклали асфальт просто у сніг.