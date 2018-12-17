Вантажівки застрягають у заметах просто посеред автошляхів

Україну й далі засипає снігом. Найбільше негода вирує на заході країни. Через заметілі на тамтешніх дорогах утворилися затори, а чимало водіїв опинилися в сніговій пастці. Детальніше про ситуацію в наступному сюжеті.

Рясні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття, зробивши їх непроїзними. Вантажівки застрягають у заметах просто посеред автошляхів. На трасі до міста Городенки водіям довелося свої ваговози майже викопувати. Через ожеледицю утворилися затори і на дорозі державного значення "Івано-Франківськ - Львів". Рятувальники витягають зі снігу автівки швидкої допомоги, легковики, рейсовий транспорт.

"В автобусі перебувало 9 людей, з яких 3 дітей. Забрали цих людей перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калуському районі автобус туристичний в автобусі перебувало 45 осіб. Теж надали допомогу по буксируванню", - розповідає Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Ще один автобус, в якому їхали сорок пасажирів, рятувальники витягли в селі Павлівка. Загалом, за добу - понад два десятки викликів. Спровокувала негода і чимало ДТП. У селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала у провалля. Дорожній колапс і в обласному центрі. Попри те, що комунальні служби вже кілька днів працюють в посиленому режимі.

"Ви знаєте, щось зовсім не прибирають, не чистять і важко йти, важко рухатися. Під ногами велика кількість снігу, і це затруднює рух. Я бачу, що зовсім не почищено", - говорить Олена, житель міста Івано-Франківськ.

"- Як дороги сьогодні? - Жахливі. Вже годину їду сюди".

Паралізувала негода рух автотранспорту і в Чернівецькій області. За повідомленням місцевої патрульної поліції, учора через снігопад зупинилися десятки ваговозів на автотрасі біля села Рингач Новоселицького району.