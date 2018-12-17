Смертельно больной мужчина обручился с невестой на больничной койке [ Редактировать ]
В Сингапуре доктора помогли больному раком мужчине провести помолвку с возлюбленной. Об этом сообщает издание The Straits Times.
В субботу, 15 декабря, 58-летний владелец онлайн-магазина Пан Мин Квон, не выходя из больницы, обручился со своей 49-летней возлюбленной Ко Со Куан, возглавляющей страховую фирму. На церемонии присутствовали 50 гостей - друзья и родственники пары, а также священник.
Квон находится в больнице с 9 ноября. Как только его госпитализировали, он предупредил медсестер, что хочет сделать предложение возлюбленной. 17 ноября он спросил у Куан, станет ли она его женой, а торжество запланировал на середину декабря.
Персонал больницы отметил, что Квон с нетерпением ждал помолвки. Медсестры украсили больницу воздушными шарами и помогли невесте с макияжем, а больничный повар приготовил для них торт.
Пара встречается уже восемь лет, они познакомились на чайной дегустации. "Мы виделись почти каждые выходные. Он звонил мне каждый день и рассказывал о работе. Мы оба были очень заняты работой, но он всегда говорил мне, что ценит каждый момент, который мы проводим вместе", - призналась Куан.
Два года назад они узнали, что у мужчины терминальная стадия рака, но это не помешало их отношениям. Теперь женщина старается проводить все свободное время с возлюбленным.
Ранее мы рассказывали о женщине, которая умерла во время празднования победы над раком.
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