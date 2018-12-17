Не умея действовать в цивилизованных рамках, понимая собственную политическую несостоятельность, бандитствующие отморозки во Львове уничтожают билборды "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Так, 15 декабря молодчики из так называемой Гражданской обороны, которая является структурным подразделением ОО "Объединение добровольцев", обнародовали заявление о том, что их активист облил краской информационный билборд "Оппозиционной платформы - За жизнь" возле ТЦ "Арсен", что на проспекте Черновола во Львове. При этом они открыто заявляют, что будут продолжать это делать и в дальнейшем.

Подобные поступки показывают, что для них понятия "демократия", "Конституция", "свобода слова" - пустой звук.

Они считают, что в Украине может быть только одна идеология - идеология ненависти и нетерпимости. Именно такая идеология насаждается в нашем государстве по прямому указанию режима Порошенко.

Подобными методами действуют дикари, а не цивилизованные люди, которые декларируют движение в Европу.

За "Оппозиционной платформой - За жизнь" стоят миллионы украинцев, которые хотят жить в мирной и цивилизованной стране, а не в средневековом феодальном обществе.

Нас не запугать и мы будем уверенно идти к победе, невзирая на попытки режима Порошенко остановить нашу борьбу.