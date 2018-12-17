Лучший фильм ужасов 2018: назван победитель [ Редактировать ]
Портал Screen Rant выбрал десять лучших фильмов ужасов 2018 года.
На первом месте оказалась картина "Реинкарнация" - дебют режиссера Ари Астера. Отмечается, что картина "настолько волнующая, что ее, скорее всего, никогда не захочется пересматривать". Актриса Тони Коллет исполнила в ней роль художницы Энни Грэхем, в семье которой происходят мистические вещи после смерти ее матери.
Второе место занял фильм "Тихое место", снятый Джоном Красинки. Он также сыграл главную роль и выступил в качестве сценариста. Сюжет строится вокруг пары с двумя детьми, которая пытается выжить в месте, наполненном слепыми, но реагирующими на любой звук монстрами.
На третьем месте в рейтинге разместился ремейк хоррора 1977 года "Суспирия". Как отмечает портал, "завораживающий и отвратительный" фильм, который снял Лука Гуаданьино, имеет мало общего с оригиналом. Главные роли в нем исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсн и Хлоя Грейс Морец.
Четвертое место досталось британскому хоррору "Истории призраков" Джереми Дайсона и Энди Наймана. В нем снялись Мартин Фриман и Пол Уайтхаус. Пятерку замыкает картина "Выжившая", которую сняла Корали Фаржеа.
В рейтинг вошли такие фильмы, как "Мэнди" Паноса Косматоса, "Аннигиляция" Алекса Гарленда, "Оверлорд" Джулиуса Эйвери, "Маленький незнакомец" Леонарда Абрахамсона и "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина.
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