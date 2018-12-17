Священний Синод звільнив двох архієреїв, які взяли участь в Об'єднавчому соборі - УПЦ [ Редактировать ]
Священний Синод звільнив двох архієреїв, які взяли участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня. Це митрополит Вінницький і Барський Симеон і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр. Їм також заборонили проводити служби - про це на позачерговому засіданні Священного Синоду заявив керуючий справами української православної церкви митрополит Антоній.
Він повідомив, що УПЦ не визнає автокефалію в Україні та рішення Об'єднавчого Собору щодо обрання предстоятеля.
Під час Синоду автокефальну церкву назвали "неканонічною структурою та розкольницькою течією".
"На цьому соборі було об'єднано дві неканонічні структури: так звана "Українська Автокефальна Православна церква" і "Українська Православна церква українського патріархату". Тобто, це об'єднання двох розкольницьких течій. І тому для української православної церкви рішення такого зібрання не має ніякого значення. Священний Синод попросив молитися і за тих архієреїв, які нажаль відійшли у розкол, щоб Господь дав сили вернутися саме в лоно Православної церкви", - зазначив Митрополіт Бориспільський та Броварський Антоній, керуючий справами УПЦ.
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