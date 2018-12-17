Білий дім занепокоєний. Нещодавні опитування засвідчили - рейтинг Дональда Трампа обвалився ще більше.

Скільки американців на його боці? І що думають про перспективи другого терміну? Дмитро Анопченко вивчив результати, які так засмутили президента.

Пів-Америки - "за", пів-Америки - "проти". Про що б не запитали соціологи американців - якщо це стосувалося Дональда Трампа і його починань, цифри були приблизно однакові. Але зараз рейтинги "просіли".

Свіже загальнонаціональне опитування - а справа ця затратна - спільно замовили телекомпанія NBC і газета The Wall Street Journal. Воно й довело - популярність знизилась. Це вже не 50/50.

Ось, дивіться: діяльність глави держави зараз схвалюють 43% опитаних. 54 - оцінюють її негативно. Аналогічне опитування, яке проводили в листопаді, незадовго до проміжних виборів, давало Трампу 46% голосів "за" і 52 - "проти".

При цьому, якщо вірити опитуванням, початковий оптимізм у американців змінюється очікуванням гіршого. Кожен третій сказав соціологам - мовляв, у 2019 році на країну чекає неминучий спад економіки. Це найнижчі результати за останні кілька років і тривожний дзвіночок для глави держави, який робить економічні успіхи своїм головним козирем.

62% сказали - "Трамп з нами не до кінця чесний". 48% американців за те, щоб Конгресом керували не республіканці, а противники нинішньої команди, демократи - чіткий протестний сигнал, який в оточенні Трампа повинні почути.

А на ключове для глави держави питання - чи підтримають вони Трампа на другий термін у 2020 році - лише 38% опитаних сказали чітке "так". 52 - заявили - не стануть цього робити. Розрив, як бачите - значний.

Зрозуміло, що ці настрої в Білому домі добре відомі - там постійно отримують закриту соціологію - набагато точніші дані, ніж мають журналісти. І це пояснює, чому в команді Трампа одна за одною - відставки.

Президент змінив голову своєї адміністрації. Позбувшись генерала Джона Келлі (а посварився з ним так, що в останні тижні взагалі не розмовляв), - призначив в.о. главу свого бюджетного управління Міка Малвейні - людину, знамениту тим, що будь-які витрати держави він без розмов намагається урізати. Далі - за звичкою, у Twitter - розповів країні, що й міністра внутрішніх справ Райана Зінке до кінця року буде відправлено у відставку. За цим чиновником тягнувся шлейф корупційних історій (від перельотів на чартерах за бюджетний кошт до звинувачень у махінаціях із землею), але Трамп "здав" його тільки зараз. І, судячи із внутрішніх розмов, список "кандидатів на виліт" - довгий.

Змінюючи обличчя у своєму оточенні, президент спробує зняти негатив із себе. І знову відвоювати такі необхідні йому для другого терміну відсотки.