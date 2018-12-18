ООН на боці України. Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів. Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Москву утриматись від перешкоджання судноплавству, засуджують військову присутність Федерації на окупованих територіях.

Дмитро Анопченко стежив за тим, як усе відбувалося. Зараз він приєднується до нас прямому ефірі.

Дімо, якщо коротко - чим важливий цей документ?

Колеги, тут є три моменти.

Перше - Україна тепер зможе використовувати цей документ у міжнародних судах, зокрема - трибуналі з морського права.

Друге - він має допомогти захищати затриманих в Росії українських моряків, адже їх звинувачують у порушенні кордонів, а резолюція Генасамблеї чітко визначає що це не так. Що це атака з боку Росії, там є прямий заклик звільнити моряків і кораблі.

І третє - багато розмов про ймовірність нового пакету санкцій проти Москви - і у розмові із міжнародними партнерами у Києва тепер є аргумент, із яким не посперечаєшся - рішення Генасамблеї.

Щоб нашим глядачам було зрозуміліше, поясню - це як у школі, де були теореми, які ще слід довести, і аксіоми - твердження, які не потребують доведення. Так і для великої політики - якщо є резолюція Генасамблеї ООН і там є оцінки і висновки - це тепер аксіома, доконаний факт, на якому грунтується все інше.

І ось як про це говорив український посол при ООН, Володимир Єльченко.

"Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків, та ще й тримає їх, намагаючись судити. Думаю, тепер буде важче московському суду. Тобто, зараз буде цей тиск ще збільшуватися - щоб відпустили наших моряків і кораблі", - наголосив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

І тут важливо сказати, як відбувалося голосування. Співавторами української резолюції були одразу 40 країн, шанси на ухвалення - величезні, тому Росія пішла на процедурні хитрощі - Іран та Сирія начебто від себе запропонували поправки, які тим, хто не знається на ситуації, могли показатися безневинними, але за словами українських дипломатів, спотворювали ті месседжі, які заклади у проект резолюції. Тож було два голосування, поправки - відхилили, а голоси розподілилися так: 66 країн "за", 19 "проти". Тобто українську резолюцію ухвалено більш ніж двома третинами голосів. І ось як вітчизняні дипломати це коментують.

"Це свідчить про те, що правда на нашому боці. І це головний результат. У нас тепер уже можна сказати склався костяк - приблизно до 80 країн, які будуть завжди нас підтримувати", - зазначив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.