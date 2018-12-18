Женщины живут дольше мужчин из-за наличия дополнительной копии гена, замедляющего старение. Такой вывод сделали генетики Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging Cell.

Ученые исходили из предположения, что мужская Y-хромосома не содержит каких-либо критически важных данных, а потому ее можно удалить из генома, перенеся лишь некоторые участки цепочки, отвечающие за развитие зародыша. В то время как женская X-хромосома, напротив, является неотъемлемой для жизни как женского, так и мужского организмов.

В дальнейшем исследователи вырастили четыре группы самцов и самок грызунов с "неправильным" набором хромосом - самцов с ХХ-хромосомами и самок с XY-набором. Выяснилось, что на продолжительность жизни больше влиял набор хромосом, а не пол животного. При этом "лишняя" Х-хромосома защищала от смерти самок куда сильнее, чем самцов, что дает возможность предположить наличие каких-то сигнальных гормонов или иных молекул в яичниках самок.

По мнению ученых, результаты исследования наглядно демонстрируют, что женское долголетие объясняется не только социальными и поведенческими различиями между полами, как предполагалось ранее, но и генетическими факторами, природу которых еще только предстоит изучить.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин - 73 года.

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