Женевська конвенція: українські моряки відмовилися давати свідчення [ Редактировать ]
Ще один захоплений український моряк відмовився свідчити російським слідчим.
Комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов заявив силовикам, що він - військовополонений і жодних свідчень не даватиме. Таким чином, Цибізов став уже дев'ятим моряком, хто заявив про себе як про військовополоненого під протокол, - повідомив адвокат Микола Полозов.
Нагадаємо, вранці 25 листопада Москва заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Згодом російські військові атакували кораблі і захопили екіпажі у полон - усього 24 моряків.
В окупованому Криму їх незаконно заарештували, а потім переправили до Москви у СІЗО.
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