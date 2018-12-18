Українських моряків незаконно заарештували, а потім переправили до Москви у СІЗО

Ще один захоплений український моряк відмовився свідчити російським слідчим.

Комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов заявив силовикам, що він - військовополонений і жодних свідчень не даватиме. Таким чином, Цибізов став уже дев'ятим моряком, хто заявив про себе як про військовополоненого під протокол, - повідомив адвокат Микола Полозов.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Москва заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Згодом російські військові атакували кораблі і захопили екіпажі у полон - усього 24 моряків.

В окупованому Криму їх незаконно заарештували, а потім переправили до Москви у СІЗО.