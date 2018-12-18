Пилот португальской авиакомпании TAP Portugal пытался посадить самолет, однако из-за сильных порывов ветра ему пришлось пойти на второй круг. Видео с инцидентом опубликовал ABC News.

Passengers were in for a terrifying experience when strong winds and extreme weather forced aircrafts to abort landing on first attempt and take off again. Both planes safely landed on second attempt. https://t.co/o4gRgbNL8f pic.twitter.com/aS4mxrq1gL — ABC News (@ABC) 18 декабря 2018 г.

На ролике видно, как самолет подлетает к взлетно-посадочной полосе аэропорта Манчестер, кренясь из стороны в сторону под мощными порывами ветра, затем попеременно оба колеса шасси касаются земли. Пилот не справляется с посадкой лайнера с первого раза и уходит на второй круг. В результате самолету все же удалось благополучно приземлиться.

В сентябре пилот Ryanair также пытался посадить самолет, следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина, однако передумал в последнюю секунду из-за шторма и порывов ветра. На ролике видно, как самолет подлетает близко к посадочной полосе, но не совершает посадки и продолжает полет.

Недавно из-за погодных условий самолет над Киевом развернули в Минск.