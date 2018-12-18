Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что объявит мобилизацию только в случае открытой масштабной наземной агрессии России против Украины. Об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области, пишет УНИАН.

"Нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши Вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан", - заявил он.

"Мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины. Тогда, - у меня все указы о мобилизации заготовлены, и мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения", - добавил президент.

Ранее Порошенко рассказал, будет ли продлено военное положение в Украине.