Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев призвал СБУ прекратить преследовать членов его политической силы, а искать "пятую колону" в другом месте. При этом парламентарий даже указал где именно. Он обратил внимание главы СБУ Василия Грицака на председателя политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука, который регулярно общается с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме этого, политик назвал свою партию проукраинской и сообщил, что примет участие в президентских выборах. Заявление о "пятой колоне" не особо поняли в экспертной среде. Одним политологи заявили, что Мураев продался партии "Народный фронт" и озвучивает именно ее тезисы, другие уверены, что депутату следует ожидать "на ответку", а третьи предполагают, что электорат парламентария не поймет его быструю и кардинальную смену взглядов.

Мураев выступил против Медведчука

Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что в Украине есть только один кремлевский проект, однако Служба безопасности Украины борется не с ним, а с другими оппозиционными партиями. При этом политик обратился к главе СБУ Василию Грицаку и предложил помощь в процессе поиска "пятой колоны". По его словам, в Украине, под носом у спецслужб, в политику идут партии, которые возглавляют люди, являющиеся контактными лицами президента Российской Федерации и непосредственно, прямым рейсом, летают к нему. При этом Мураев добавил, что существует масса журналистских расследований, в которых показана связь между бизнесом, связанным с Российской Федерацией, непосредственно представителем Владимира Путина и президента Петра Порошенко. Таким образом, Мураев прямо указал СБУ на лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука, который возглавил политсовет партии "За жизнь". К слову, после того, как он вошел в этот политический проект, из него вышел Мураев и создал собственную партию.

Кроме этого, Мураев заявил, что является лидером единой проукраиснкой партии и сообщил, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Правда, по его словам, такое решение еще должен подтвердить съезд партии.

Политик подчеркнул, четко понимает, что должен идти в президенты. По его словам, будущий политический год критический, в нем находятся точки перелома, и если баланс восстановить не получится, если у власти еще на пять лет останутся те, кто сейчас, украинцы потеряют свое государство. В нем, считает нардеп, просто не останется ни людей, ни инструментов для того, чтобы выровнять курс и навести порядок.

Нардеп считает, что во время выборов получит возможность вопреки политическому давлению рассказать людям о своем проекте и заставить их сомневаться, а также думать. По его словам, украинцы досыта "наелись лозунгов", которые придумывают штабные технологи для застегнутых на все пуговицы "вороватых вождей".

Мураева заподозрили в работе на Яценюка

Интервью Мураева уже раскритиковали многие политологи. Так, политический эксперт Владимир Макаровский считает, что народный депутат переметнулся к "бандеровцам" за деньги бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. По его словам, Мураев "гуляет" на деньги "Народного фронта", отсюда и такая кардинальная смена политической позиции. Эксперт напомнил, что ранее лидер партии "Наши" декларировал откровенно пророссийские взгляды, обещал защищать русский язык, советские праздники и "общую историю" с "братским российским народом".

При этом Макаровский считает, что Мураева просто используют, и ему пора оставить попытки утвердиться в большой политике и подыскать себе другое занятие.

Согласен с таким мнение и политический аналитик Александр Калиниченко. По его словам, заявления о том, что Медведчук - это "рука Кремля" - подчерк "Народного фронта". Он считает, что в партии Яценюка не хотят иметь юридических проблем с лидером "Украинского выбора", вот и "спустили" на него Мураева. При этом эксперт предполагает, что лидеру партии "Наши" скоро "прилетит ответка".

О том, что "донос" Мураева в СБУ на Медведчука, закончится для него плохо, а ответ будет очень жестким, говорит политический эксперт Александр Зубченко. По его словам, в последнее время Евгений Мураев совершил немало неожиданных поступков: посетил США, пошел на сделку с Порошенко, вышел из партии "За жизнь" и даже сумел на лету "переобуться", выступив против электората юго-востока и поменяв свою позицию в угоду действующему президенту.

Находит заявления Мураева странными и абсурдными также политтехнолог Алексей Голобуцкий, особенно его замечание, что он лидер единой проукраинской партии. По его словам, с технологической точки зрения все это - крайне непонятно, ведь не думает же Мураев всерьез, что его стартовый электорат будет успевать разворачиваться за ним с такой же скоростью. Голобуцкий отмечает, что позицию избирателя можно скорректировать немного по той или иной проблеме, но вот так резко разворачиваться, "теряя тапочки", избиратель не способен - независимо от взглядов. По словам эксперта, не понятно, на какой электорат рассчитывает Мураев, ведь от тех избирателей, которые благосклонно относятся к России и планируют выбрать лоббиста русского языка и восстановления экономических отношений с РФ, он просто убежал. То есть, фактически Мураев умудрился в рекордные сроки буквально "провалиться в электоральную дыру" между теми, кто его уже не понимает и не поддержит, и теми, кто его никогда не поддерживал, потому что не понимает, добавил политтехнолог.

В свою очередь политолог Денис Гороховский заявил, что на самом деле Мураев никогда не причислял себя к пророссийским политикам. По его словам, он вышел из партии "За жизнь", поэтому имеет полное право критиковать своих оппонентов. Относительно Медведчука, говорит политолог, то на самом деле нардеп ничего нового не сказал, так как о его общении с Путиным говорилось множество раз. Гороховский говорит, что Мураев идет на выборы и его аудитория пересекается с электоратом Вадима Рабиновича - Медведчука, поэтому вполне логично, что он борется за нее. В то же время, он добавляет, что никто из политиков в Украине прямо не будет заявлять о поддержке России и "республик", поскольку с такими взглядами выборы не выиграть.

Отреагировали на интервью Мураева и в партии "За жизнь". Так, народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что парламентарий не является оппозиционным депутатом, поскольку посещает Администрацию Президента и поддерживает провластные инициативы.

В свою очередь лидер Луганской областной ячейки партии "За жизнь" Ростислав Дубовой назвал Мураева проектом Банковой. По его словам, главная задача таких политиков - раздробить электорат юго-востока и не дать оппозиции возможности одержать победу на выборах.