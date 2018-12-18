Офіційна дата виходу Великої Британії з ЄС - 29 березня 2019 року

Нове голосування британського парламенту щодо Угоди про Брекзит відбудеться після 13 січня. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей. За тиждень до процедури парламент відновить дебати.

Очільниця уряду наголосила - якщо він відкине цю версію документа, то іншої вже не буде.

Нагадаю, голосування щодо Угоди про Брекзит мало відбутися 11 грудня, проте Мей його відклала. Офіційна дата виходу Великої Британії з ЄС - 29 березня наступного року.