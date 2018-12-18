ООН схвалила глобальний міграційний пакт [ Редактировать ]
Генасамблея ООН остаточно схвалила глобальний міграційний пакт. Документ містить 23 пункти, які гарантують підтримку державам, що приймають біженців.
Окремо там наголошено на важливості порятунку життя мігрантів та дотриманні їхніх прав.
Нагадаю, Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію - ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко. Однак він ще потребував затвердження Генеральною Асамблеєю ООН.
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