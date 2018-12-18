Ани Лорак всего 15 лет: артистка показала архивное видео [ Редактировать ]
Украинская артистка Ани Лорак на своей странице в Instagram показала архивные видео.
На кадрах - отрывок из ее участие в передаче "Утренняя звезда", с которой у Ани и началась творческая карьера. На видео Лорак всего 15 лет.
"Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь", - подписала видео Лорак.
Подписчики активно комментируют новый пост артистки:
"Совершенно не изменилась", "Какая же талантливая и красивая", "А ведь вы даже не задумывались, что станете лучшей певицей", "Великолепный голос, который с годами только глубже и сильнее", "Самая яркая звезда", "В вас все прекрасно - и голос, и красота".
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