Украинская артистка Ани Лорак на своей странице в Instagram показала архивные видео.

На кадрах - отрывок из ее участие в передаче "Утренняя звезда", с которой у Ани и началась творческая карьера. На видео Лорак всего 15 лет.

"Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь", - подписала видео Лорак.

Подписчики активно комментируют новый пост артистки:

"Совершенно не изменилась", "Какая же талантливая и красивая", "А ведь вы даже не задумывались, что станете лучшей певицей", "Великолепный голос, который с годами только глубже и сильнее", "Самая яркая звезда", "В вас все прекрасно - и голос, и красота".

Ранее Ани Лорак разделась на фото и шокировала поклонников.