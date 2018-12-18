Земельні суперечки. В останній цього року робочий тиждень нардепи мають намір продовжити мораторій на продаж сільгоспземель.

Втім, законопроектів до порядку денного внесли аж 16. Чим вони відрізняються та за що готові віддати свої голоси обранці? Про це в наступному матеріалі.

В парламентських кулуарах вже відчувається присмак свята встановили новорічну ялинку і нардепам залишилось провести під куполом чотири робочі дні. Втім, останні пленарні засідання ризикують пройти в галаслому протистоянні. Земельна тема - на порядку денному, нардепам треба продовжити мораторій на продаж сільгосп земель, який спливає першого січня

"Зараз, у нас, в ці останні місяці - хочуть нашу сільськогосподарську землю, як у народа, забрати, і привласнити - це декілька родин, які мають до мільйона гектарів землі, оформленої в аренді, і тепер їм треба просто це легалізувати, так от зараз надзвичайно важливе питання - це пролонгування мораторію на продаж сільгосп землі, це по суті - останній скарб, який залишився в Україні. Для нас неважливо, за чиїм авторством пройде законопроект про мораторій на продаж сільгосп землі, ми будемо, як фракція, голосувати за всі законопроекти", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

А законопроектів дійсно багато - аж 15. З третьої спроби нардепи все ж включили їх до порядку денного.

"Наша платформа, наша група підтримає законопроекти, які дозволять продовжити мораторій на продаж землі, ми вважаємо, що суспільство сьогодні не готове для цього, ми повинні підтримати фермерів, які категорично проти продажу землі транснаціональним корпораціям зе безцінь, і ми вважаємо, що це буде справедливо, суспільсто не гтове - нема ані законодавчьої бази, ані проведення референдуму, щоб вияснити думку людей За інші законопроекти… бо вони не мають ніякого відношення до потреб людей, про які ми чуємо під час наших з ними зустрічей", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі - брехня, щастя дасть латифундія міжнародному капіталу, українських селян обезземелять і пусть по всьому світу з протягнутою рукою, саме тому наша команда ініціювала зміни до конституції, щоб в статті 41-й написати, що основою аграрного устрою україни є фермерське господарство", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

Втім, деякі фракції та депутати продовжують виступати за введення ринку землі. Та оскільки запровадити його неможливо - готові ненадовго продовжити заборону на її продаж. А тому головна суперечка, що може виникнути - через термін мораторію. Адже різні законопроекти пропонують різні строки.

"Одні пропонують до 20-го, одні до 24 -го, одні ще пізніше, ми вважаємо, що треба знайти золоту середину. Ми будемо голосувати за той законопроект, який дозволить продовженння мораторію не більше ніж на 1 рік, або до моменту голосування за відповідне законодавство по запуску ринку землі", - говорить Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Частина людей буде голосувати за продовження мораторію, аби це є запобіжні к вульгарного продажу землі в Україні, а частина людей буде голосувати червоними кнопками, тільки для того, що показати нездатність теперішньої влади прийняти ряд законів які б дозволити створити умови ринку", - говорить Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

"Буде дуже багато піару, багато галасу з цього првиоду, але рішеня буде ухвалюватись, сьогодні його включили до порядкцу деного, завтра буде розглядати профільний комітет, в четвер буде в залі, я думаю, голосів буде достатньо", - говорить Максим Курячий, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Ну, а поки земельні законопроекти не на розгляді - під куполом взялись за вже готові до розгляду документи. І серед них - введення штрафів за носіння військової форми та нагород особами, які не мають на це права.

"Даним законопроектом ми пропонуємо вдосконалити відповідальність тих, хто намагається мімікрувати під наших захисників, не маючи на це право, і одягає як військову форму, так і ордена та медалі, які не заслуговува, не завоювував", - говорить Андрій Тетерук, народний депутат, "Народний фронт".

"Підсилюється відповідальність коли невійськові - носять військову форму, і часто, ви бачите, що тітушки і інші незрозумілі люди якраз - дискримінація відбувається поваги до військового, особливо під час війни", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

Втім, закон ухвалили лише у першому читанні. А штраф за незаконне носіння військової форми сягатиме від двох з половиною до трьох тисяч чотирьохсот гривень.