Традиционно 19 декабря празднуют День святого Николая - праздник чудес и волшебства. В этот день не только дети, но и взрослые находят под подушкой подарки.

Истоки праздника

Традиция отмечать день святого Николая и дарить детям подарки началась в Германии. Так в Кельнском соборе в Х веке 6 декабря в день памяти святого Николая, ученикам и ученицам церковноприходской школы начинали раздавать сладости. А после - в домах страны начали вывешивать носочки или башмачки для того, чтобы святой Николай смог положить туда деткам подарки. Новые и светлые традиции быстро пошли по всей Европе.

История

Святой Николай родился в семье богатых и порядочных людей, у которых не было детей до самой глубокой старости. Николай появился на свет благодаря горячим молитвам стариков к Господу, просящих даровать им сына. Таким образом, сам факт рождения святого Николая Чудотворца - уже чудо, а его имя означает "победитель народный".



Николай родился 19 декабря и с самого детства показал свою преданность Богу. Заметив столь великое рвение святого Николая к подвижничеству, родители отдают его в пресвитеры под начало родного дяди епископа. Во время посвящения святого Николая Чудотворца в священники епископ увидел судьбу своего племянника и предсказал ему великое будущее. Вскоре дядя уехал в Палестину, а Николая оставил в качестве епископа в Патаре.



По возвращении дяди из Палестины туда отправился сам Николай. Однако, святой Николай не остался в Вифлееме, в Палестине, а вернулся на Родину, где и стал монахом. Но Богу было неугодно, чтобы святой Николай монашествовал и он направил его не в Патар, где его все знали и уважали, а в Ликию.



В Ликии святой Николай Чудотворец нищенствовал, истязал себя испытаниями - у него даже не было крыши над головой. И тем не менее, он не пропускал ни одну церковную службу. Когда пришло время выбирать в Ликии нового епископа, старейшему епископу явилось Божественное откровение, согласно которому епископы должны были избрать нищего святого Николая Чудотворца - избранника Господнего.



Но даже после получения столь высокой должности святой Николай Чудотворец не стал облачаться в пышные одежды - он продолжал вести чрезвычайно скромный образ жизни и ел только один раз в день - вечером. Святой Чудотворец Николай считается особым покровителем моряков и водителей, так как неоднократно спасал корабли во время самых жестоких штормов. Он целил раны и душу, сеял зерна христианской веры везде, где только мог. Умер святой Николай Чудотворец 6 декабря 342 года и был похоронен в церкви города Миры.

Обычаи праздника

Обычай тайком класть под подушку подарки детям появился с того времени, когда святой Николай спас от греховного образа жизни троих бедных девушек, оставшихся без матери. Став взрослыми и будучи очень красивыми, они не имели средств к существованию и убогих никто не брал замуж. Их отец уже согласился, чтобы дочери торговали своим телом, чтобы как-то прожить. Узнав об этом, Николай, который был священником в том городке, стал тайком подбрасывать этим девушкам золотые монеты. И девушки, уже имея приданое, смогли выйти замуж. Таким образом, они были избавлены от распутной жизни и погибели. После этого распространился обычай дарования - прежде всего обделенным, бедным и сиротам.

Священнослужитель поясняет, что святой Николай был реальным человеком, который жил в IV веке на территории современной Турции. Он был епископом и прославился своими добрыми делами. Святой Николай был покровителем путешественников и моряков.

Традиция делиться добротой

Празднование Дня святого Николая в течение последних двух десятилетий стало национальным в Украине. В западных регионах возобновилось и вышло из "семейного подполья", а в восточных и центральных "вспомнилось" и стало "своим".

Важно понимать суть этого праздника - проявление доброты к другим людям. Священнослужители советуют взрослым помочь детям проявить свою доброту.

Важно, чтобы дети осознавали, что святой Николай учит нас быть добрыми. Малыши вместе с родителями могут подготовить подарки для детей-сирот или детей, оказавшихся в исправительных колониях.

Древний обычай засылать сватов

В старину в Украине на день святого Николая было принято свататься, а также служить молебны за тех, кто намерен жениться или женить детей.

С древности приметы, связанные с Днем святого Николая, до сих пор активно используются в народе. Считается, если на праздник будут морозы, то зима также будет морозной. Если на Миколу на земле утром будет иней, то наступающий год сулит хороший урожай.

С 19 декабря у наших предков начинались рождественские базары и ярмарки.

В день святителя Николая Чудотворца принято печь пироги, участвовать в массовых играх и гадать. С наступлением темноты незамужние девушки отправлялись гадать. Испокон веков ворожить помогали предметы, в которых, по народным поверьям, "сосредоточена некая сила". Использовали обувь, юбки, кольца, иглы, гребни, зеркала.

Перед началом гаданий важно было выйти из-под защиты своего оберега, это значит - развязать на себе все узлы, снять пояса, распустить волосы, разуться, снять нательный крестик. Чтобы защитить себя от потусторонних сил девушки чертили вокруг себя круг.

Одно из гаданий было таким - посмотреть на небо, чтобы на нем был отчетливо виден месяц. Встать к окну и направить зеркальце так, чтобы в нем отражался месяц. Потом надо пристально смотреть в зеркало на месяц. Вскоре девушка увидит не один, а несколько месяцев. Сколько их ей померещилось - настолько большой будет ее собственная семья.​



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