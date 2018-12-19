В среду, 18 декабря, около 21:40, в Киеве на улице Академика Булаховского маршрутка с пассажирами сбила пьяного пешехода и влетела в дерево. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по Булаховского в сторону Палладина, когда на дорогу выбежал пешеход в состоянии алкогольного опьянения. Избежать удара не удалось, и автобус наехал на пешехода, после чего транспортное средство въехало в дерево.

По словам водителя маршрутки, он направлялся в гараж, однако внутри транспортного средства находились пассажиры. В результате аварии пострадал пешеход, водитель и одна из пассажирок. Кроме того, травму головы получила девочка, однако родители отказались от ее госпитализации. На месте работала патрульная, полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе.