Перевозбужденный "коллективный мозг" "народнофронтовой" своры, составляющей костяк пятой колонны Вашингтона, озабоченной единственным вопросом - как удержаться во власти, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления перед украинским народом, - продуцирует очередные бредовые идеи. От закона об "иностранных агентах" до создания карманных временных следственных комиссий. От запретов независимых СМИ до политических репрессий в отношении оппозиционных политиков.

Что примечательно, озвучивая свои инициативы с высоких трибун, Бурбак регулярно ссылается на… опыт США. Видимо, нардепу не дают покоя лавры американского сенатора Маккарти (Бурбак уже видит себя автором новой государственной политики - "народнофронтового бурбакизма"). Репрессии, преследование неугодных, "пещерный национализм" - вот те методы, которые используют "фронтовики", пытаясь установить в стране диктатуру правового нигилизма и "фронтового" псевдопатриотизма. Нападки и лживые обвинения Бурбака в адрес Виктора Медведчука - это свидетельство политической агонии "Народного фронта".

Совершенно очевидно, что для Яценюков, Бурбаков, Парубиев и прочей проамериканской, антиукраинской, антинародной нечисти из "Народного фронта" главным врагом является Виктор Медведчук как идеолог "партии мира", который смог консолидировать оппозиционные политические силы, выступающие за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и избавление от внешнеполитического ига "вашингтонского обкома".

Уже сегодня идеи Виктора Медведчука поддерживают миллионы украинцев (стремительный рост рейтингов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - ярчайшее тому подтверждение). И число сторонников нашей политической силы будет расти с каждым днем. Среди них и русскоязычные граждане, по отношению к которым власть проводит дискриминационную политику, и жители Юго-Востока, которых еврореформаторская власть, выполняющая любые пожелания заокеанских хозяев, считает людьми "второго сорта", и все те, кто за годы так называемых реформ стал заложником беспощадной, грабительской политики Яценюка - Гройсмана. Для всех этих людей реванш оппозиционных политических сил, которого так боятся "фронтовики", - это восстановление мира и возвращение к нормальной жизни.

Мир, стабильность, рабочие места, достойные зарплаты и экономически обоснованные тарифы, социальная защита и верховенство права - вот то, что даст Украине партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Опираясь на народную поддержку, мы победим "партию войны и воровства" в Украине и сделаем страну мирной, единой и успешной.