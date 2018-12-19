Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили агресію Росії [ Редактировать ]
Як протидіяти повзучій окупації Кремлем Азовського моря та Керченської протоки - говорили під час сьогоднішньої зустрічі Петро Порошенко та спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
Президент зазначив, що необхідно продовжити міжнародний тиск на Росію, яка має забезпечити свободу судноплавства й негайно звільнити захоплених українських моряків та кораблі.
Щодо ситуації на Донбасі, Волкер і Порошенко говорили про перспективи розгортання миротворчої місії ООН на всіх окупованих територіях.
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