США продовжать підтримку України - Курт Волкер [ Редактировать ]
Сполучені Штати й далі підтримуватимуть Україну на тлі агресії з боку Росії. Про це заявив спецпредставник Держдепу Курт Волкер під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
За його словами, американський Конгрес у січні розгляне рішення про надання ста двадцяти п'яти мільйонів доларів військової допомоги для України. Сполучені Штати хочуть, аби українська держава зміцнила протиповітряну оборону, а також посилила захист морського узбережжя і власне акваторії Чорного та Азовського морів.
Своєю чергою, спікер Парламенту подякував Волкеру за підтримку і висловив сподівання, що Білий Дім допоможе звільнити з російського полону українських моряків.
"Рішучі заяви Сполучених штатів і скасування зустрічі Трампа з Путіним поки не будуть відпущені українські моряки і кораблі стало важливим сигналом для світової підтримки України. Позиція, про те що не може бути жодних переговорів поки не будуть повернуті українські моряки - це позиція, яка сконсолідувала всю світову спільноту і ми розраховуємо надалі на дуже тверду підтримку сполучених штатів щоб чимшвидше наші хлопці змогли повернутись до своїх сімей, на батьківщину", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
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