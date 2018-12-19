Від учора послуга доступна у сімсот тридцяти семи пристроях

Квиткомати польського міста Лодзь "заговорили" українською. В автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили обслуговування українською мовою.

Від учора послуга доступна у сімсот тридцяти семи пристроях. А протягом наступних двох тижнів - українська з'явиться ще у понад двох десятках стаціонарних квиткоматів.

Цьогіч у Лодзі отримали дозвіл на тимчасове проживання понад 10 тисяч людей, переважно це громадяни України. Нині міська влада Лодзі - працює над перекладом міського сайту українською.