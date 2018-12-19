Гроші будуть. Рада директорів Міжнародного валютного Фонду погодила нову програму кредитування для України. Скільки позичить Фонд? І на яких умовах? Дмитро Анопченко з'ясовував це у штаб-квартирі організації.

Останній транш від МВФ Україна отримала у квітні минулого року, а потім Фонд припинив фінансування. Чому - в кулуарах його штаб-квартири пояснюють просто: "Київ не виконував зобов'язання щодо реформи". Весь цей час програму розморозити не могли - тож логічним виглядає план взагалі її залишити. І розпочати все із чистого аркуша.

І таку нову - короткострокову програму - напередодні затвердила Рада директорів МВФ. 14 місяців, кілька траншів на загальну суму 3,9 мільярди доларів. Перший вже зараз, на мільярд 400 мільйонів (його очікують уже найближчими днями), решта щопівроку. Після перегляду виконання програми, фінансових показників та реформ. Тобто найімовірніше будуть ще два транші - орієнтовно у червні та грудні наступного року.

Виникає запитання, які ж умови нової програми stand by, чого вимагатиме кредитор? У Фонді мені надали заяву людини, яка відповідає за Україну - першого заступника голови МВФ Девіда Ліптона, який зараз виконує обов'язки керівника організації. І він фактично повторює ті вимоги, які вже озвучувалися раніше і були ключовими для минулої програми, яку фонд заморозив.

Серед пріоритетів - початок діяльності Антикорупційного суду, приватизація великих державних підприємств, оптимізація законодавства та просування земельної реформи. Буде важливим протистояти тиску щодо збільшення витрат або зменшення податків - під час відновлення зусиль покращити управління державними фінансами та доходами.

Це прозорий натяк. Фонд публічно закликає Україну утриматися від популізму і не збільшувати протягом цих 14 місяців бюджетні чи соціальні виплати, а в депутатів така спокуса могла би з'явитися. І, як бачите, знову згадані Антикорупційний суд та формування ринку землі, як те, чого Фонд вимагатиме для того, щоб другий транш все ж таки дали влітку 2019.

Наскільки це рішення щодо нової програми є позитивним для країни? Від фінансових експертів я почув слова "важливий", "вчасний"і навіть - "життєво необхідний крок". Наступного року потрібно Україні віддати 5 мільярдів доларів зовнішнього боргу (пік виплат буде у 2020 - майже 6 мільярдів) і без цієї підтримки МВФ ситуація була б непростою, Києву потрібні "короткі гроші"під невеликий відсоток. По-друге, розмороження програми миттєво тягне за собою й кредити та фінансову допомогу від інших структур - той самий Світовий банк уже дав кредитну гарантію на 750 мільйонів доларів. Інше питання - як підуть реформи і як МВФ оцінить їх улітку 2019, коли вирішуватиме долю другого траншу. І тут Вашингтон ні до чого - далі все від України залежатиме.