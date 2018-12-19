Сьогодні на Софійській площі у Києві - офіційне відкриття головної ялинки країни. Святкове дійство от-от має розпочатися, а за останніми приготуваннями стежить Катерина Сривкова, вона саме до нас приєдналася і готова стати нашими очима.

- На Софійській площі вже панує святкова атмосфера. Тут зібралися тисячі людей - усі з нетерпінням чекають на початок свята. Задля безпеки тут частково обмежили рух автомобілів, а за порядком слідкують правоохоронці. Мороз гостей не лякає - навіть навпаки, погода перетворює вечір на справжню зимову казку.

"Доволі таки тепло, є зігріваючі напитки".

"Ми так тепло одіті, шо нам дуже добре. Все чудово, надіємся, що ще буде краще. Ми раді що у нас в Києві так все чудово", - говорить Анна, жителька Києва.

Тематика цьогорічного святкового містечка - північне сяйво. Навколо площі встановили спеціальні пристрої, які імітують це природне явище за допомогою проекцій. Головна ялинка вперше за останні роки не цілісна, а зроблена із близько чотирьохсот різних дерев, які привезли з Івано-Франківської та Хмельницької областей. Зимова красуня наразі просто біла, але на Новий Рік вона зміниться. Її прикрасять тисячами іграшок-кристалів. І це ще не усі сюрпризи. Цьогоріч кожен може записати своє привітання на відео, і його транслюватимуть на екрані просто на ялинці.

"Хочеться чогось сучасного і нового. Ти підходиш в задану точку координат, стаєш, навколо тебе сніжинки, ти в центрі уваги, ти на всьому екрані. Бажаєш всім усього найкращого, робиш з собою селфі. І ти пам'ятаєш, що на головній ялинці було твоє обличчя", - говорить Ігор Добруцький, засновник проекту Folk Ukraine.

Вогні на головній ялинці країни засвітять вже за годину. Крім того, тут розмістили будиночки з сувенірами та смаколиками. А ще запустили "Полярний експрес" - на ньому можна проїхати навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та загадати бажання. Святкове містечко на Софійській площі працюватиме до 13 січня.