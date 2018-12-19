А вся Україна сьогодні святкує день Святого Миколая, якого називають покровителем дітей.

За традицією, саме цей святий приносить під подушки ласощі чемним малюкам. А тим, хто чинив погано кладе різочку чи шматок вугілля. Як відзначали свято українці та що отримали в подарунок - дивіться далі.

Зібралися, щоб разом творити диво. У всіх червоні костюми, святкові капелюхи, білосніжні бороди. А в руках торбинки.

Цьогорічний парад - уже 25 за рахунком. На нього з"їхалися 92 учасники.

"З 1993 року в Ужгороді почали ходити Миколайчики. Акція нагадує про те, що свято в Україні в черговий раз прийшло, ми живимо, радуємося всім, любимо всіх, і зичимо своєї енергії всій Україні щастя", - говорить Святий Миколай.

Порозважавшись біля головної ялинки Ужгорода, рушили далі центральними вулицями міста.

Навідалися помічники святого Миколая до Ужгородської дитячої лікарні. Маленькі пацієнти та їхні батьки радо вітали гостей.

"Як ти себе поводив? - добре? - У мене для тьебе є подарунок. Ого, дивися, що тобі приніс Миколай".

"Дуже хороша традиція, я ще пам'ятаю, як я дуже підтримую цю традицію і дуже дякую. Не дивлячись на те, що ми в лікарні, нам роблять свято", - говорить Зоряна Майор, жителька Ужгорода.

А в Чернівцях волонтери до Дня святого Миколая допомагали дітям, котрі опинилися у скрутних життєвих обставинах. Спеціально до свята - малечі приготували подарункові набори.

"В на є різні книжечки - залежно від віку ми їх ставимо. Якщо це найменші дітки, то ми їм даруємо памперси, або погремушки різні, брязкальця".

Загалом волонтери зібрали півтори сотні пакунків. Вартість одного - щонайменше 500 гривень. Грошима допомагали всі небайдужі.

"Буковинці, чернівчани переживають. І в такий спосіб роблять все можливе, щоб у такий спосіб вони відчули свято і, якщо не сам Миколай завітав, то протягом 19 грудня помічники Святого Миколая доставлять подаруночки від і його і мені в кожну домівку і до кожної дитини", - говорить Володимир Дорош, волонтер.

Подарунки розвозять діткам прямісінько додому.