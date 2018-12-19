Демократія по-ірпінськи. Протистояння активістів та місцевої влади набирає обертів. Генеральний план міста,незважаючи на протести громади затвердили. Водночас натиск на місцевих активістів зростає. Що відбувалося сьогодні в Ірпені у матеріалі наших кореспондентів.

Зранку до приміщення Ірпінської міськради не пускають ані громаду, ані народних депутатів, ані журналістів. О дев'ятій годині тут мають затвердити генеральний план міста на черговій сесії. Місцеві жителі обурені - громадські слухання відбулися без урахування їхньої думки. Вони вважають - новий генплан узаконює багатоповерхову забудову ласих шматків землі.

"На сесії хоче наша влада - злочинне угрупування затвердити генеральний план без урахування думки громади. І використовують такі методи. Близько 150 титушок окружає ірпінську міську раду - бюджетники, студенти податкової академії в залі вже, тобто їх привели в 5 чи 6 ранку", - говорить Святослав Куценко, громадський діяч.

За півтори години до початку в актову залу запускають групу невідомих людей, аби ті заповнили всі місця. Щоб змогли зайти всі охочі, втрутилася поліція.

Проте тих, кому таки вдалося потрапити до зали, знову виштовхнули на вулицю. Попри масовий безлад, виконувачка обов'язків міського голови Анастасія Попсуй засідання все ж таки розпочала, але депутатські запити до уваги не взяла. Півгодини - і сесію завершено: генеральний план затверджено.

"Ми сьогодні бачили як влада міста Ірпеня намагається протягнути генплан і забрати ті землі ті ліси, які залишилися навколо Києва нетронутими забрати їх фактично в місто, без обговорення громадських, без будь-яких погоджень, всупереч закону і потім забудувати. Перетворивши місто Ірпінь просто на кам'яне гетто", - говорить Дмитро Лінько, народний депутат України.

Сьогодні ж в Ірпіні невідомі в масках розгромили паркан будинку громадського діяча Олексія Зіневича. повалений паркан Поліція вже затримала учасників нападу.

"На місце приїхали поліцейські, коли вони приїхали вже була частина паркану зруйнована. Було десь близько 30 невідомих осіб які далі намагались руйнувати вжитими заходами працівники поліції змогли затримати близько 20 чоловік", - говорить Микола Жукович керівник прес-служби Нацполіції Київської області

До того ж нападники перерізали магістральний кабель інтернет-провайдера "Бест", власником якої є Зіневич. Через це без мережі та кабельного телебачення залишилися близько п'ятнадцяти населених пунктів Київщини.

"Вказана подія зумовлена тим скоріш за все тим, виходячи із громадської діяльності Олексія Зіневича, його стійкої громадської позиції з приводу беззаконня на території міста Ірпінь зокрема з приводу сесії на який розглядували затвердження оновленого генерального плану, який був розроблений і прийнятий із порушенням чинного законодавства України", - говорить Олександр Гатинюк, адвокат Олексія Зіневича.

У справі Зіневича розпочато досудове розслідування. Через усі події у міськраді - місцеві активісти теж звернулися до поліції.