Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Батьківщина"), член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Дубиль заявил, что избрание генеральным директором Института сердца Бориса Тодурова является приговором для Министерства здравоохранения Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Батьківщини".

Научные сотрудники Института сердца единогласно избрали гендиректором Бориса Тодурова. Провокации и давление Минздрава не смогли повторить опыт реорганизации "Охматдета".

Дубиль накануне обратился к народным депутатам из разных фракций не допустить провокации и использования медиков в политических играх.

"Вчера депутаты разных фракций пришли поддержать Бориса Тодурова - врача с большой буквы, который ежедневно спасает жизни, в частности воинов и ветеранов АТО. Бориса Михайловича радостно ждут различные страны мира, однако он остается спасать людей здесь, в Украине. В это же время Минздрав делает все для того, чтобы избавиться лучших врачей", - подчеркнул он.

Как отметил Дубиль, никаких сомнений в победе Тодурова не было, ведь созданный заслуженным врачом коллектив уважает и ценит своего руководителя. Однако, как отметил политик, в Минздраве этого не хотят замечать.

"Я этому не удивляюсь. Потому что сначала команда министерства начала псевдореформу, не спрашивая у врачей, а сейчас - рейдерским способом пытается захватить ведущие медицинские и научные учреждения", - сказал парламентарий.

Такие действия Дубиль называет фактическим войной с врачами, которую ведут чиновники Минздрава.

"Хочу успокоить врачей и пациентов, для которых медицинская помощь стала недоступной из-за бессмысленных действий чиновников Минздрава. Очень скоро все изменится. Новая команда, которая придет к власти, не будет голословной - мы соберем всех, и пациентов, и врачей, и вместе определим стратегию развития украинской медицины. Ждать осталось несколько месяцев. Вчера мы одержали первую победу над руководителями Минздрава, это - только начало", - резюмировал нардеп.