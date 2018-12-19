Терміново розслідувати справу голови ФФУ Андрія Павелка вимагають Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Нагадаю, президента Футбольної Федерації України звинувачують у розкраданні держкоштів. Подробиці у нашому матеріалі.

Громадянське суспільство бачить, що найголовніший футбольний орган нашої країни Федерація Футболу України, нині зазнає масштабної управлінської та іміджевої кризи, як на вітчизняному так і на міжнародному рівнях, підставою для чого стали гучні корупційні скандали навколо персони діючого очільника Федерації Андрія Павелко.

Про це у своєму зверненні до першого президента України Леоніда Кравчука пишуть відомі діячі футболу України. Сьогодні він провів прес-конференцію із журналістами, на якій висловив свої побоювання щодо впливу гучних корупційних розслідувань, які ведуться у відношенні президента ФФУ та претендента на посаду члену виконкому УЄФА Андрія Павелко на імідж нашої країни в очах європейської спільноти.

Останні декілька місяців не вщухають скандали навколо діяльності діючого Президента ФФУ. Більше двох тисяч футбольних майданчиків та 50 стадіонів для юних українських футболістів до 2020 року. Такою була ініціатива Футбольної Федерації. Восени 2017 в Україні навіть відкрили перший завод з виробництва штучного газону. Закупили іноземне обладнання, але сировина, як і саме обладнання для заводу, чомусь, коштували на 20 відсотків більше, ніж зазвичай. Як з'ясувалось, в поставках брала участь фірма з об'єднаних еміратів, на рахунках якої, за даними журналістів, й осіли майже мільйони доларів не тільки державного бюджету а й дотації УЄФА.

"Фирма СДТ, СДТФСЕ. Она располагается в свободной экономической зоне - Рассель Хайма , в одном из Эмиратов и обладает всеми признаками пустышки, фирмы прокладки", - говорить Артем Франков, журналіст.

Розслідування вивело журналістів на Андрія Павелка - голову Футбольної Федерації України. З'ясувалось, що саме ФФУ на чолі із Андрієм Павелко виступили ініціаторами введення в схему поставок третього гравця - офшорної організації СДТ ФЗЄ. Попри всі намагання Президента ФФУ спростувати причетність до такого партнерства, не дивлячись на знайдені журналістами у соціальних мережах, фото із власником офшору, німецька компанія "Політан" підтвердила: поставки через компанію в Еміратах ініціатива саме ФФУ.

Однак й це ще не все - попри такі надприбутки на виробництві штучного покриття, виявилося, що за декларацією чиновник не має навіть власної квартири в Києві. За справу взялись в НАБУ - за їхніми даними, Павелко приховав дохід у два мільйони гривень.

"Мова йде не лише про житло, але й про інші витрати, які те, очевидно з великою вірогідністю зроблені Павелком подарунки його цивільній дружині - це автомобілі, відпочинок, коли вона в принципі не приховує того, звідки походять ці кошти, ці ресурси", - говорить Олена Щербан, член правління ГО "Центр протидії корупції".

Окрім того Павелко обіймає несумісні за законом посади та ще й подав заявку на представництво України в УЄФА що, також, суперечить вимогам чинного законодавства. Враховуючи все це, на думку ветеранів спорту та Першого Президента України, призначення Андрія Павелко до виконкому УЄФА стане ганьбою національного масштабу та викличе великий міжнародний розголос, адже стане підставою для допитливої уваги іноземних ЗМІ до іміджу України в розрізі корупційних скандалів її представника в європейській організації.

"Павелко займає посади, які відносяться до такої важливої теми, як конфлікт інтересів. Він голова бюджетного комітету Верховної Ради, президент ФФУ, заступник голови парламентської фракції і член ради директорів прибуткової організації в Україні, тобто за українським законодавством і статуту УЄФА, пан Павелко не може обіймати ці посади", - заявив Леонід Кравчук, президент України (1991-1994 рр.).

Завершуючи прес-конференцію перший президент України Леонід Кравчук зазначив, що ця тема має велике значення і її слід обговорювати, в тому числі, й на найвищому рівні, саме тому він, другий президент України Леонід Кучма та третій президент Віктор Ющенко, звернутись до діючого президента Петра Порошенко із відповідним зверненням, адже ані НАЗК, ані НАБУ досі не винесло жодних рішень по відповідних справах.