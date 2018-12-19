В среду, 19 декабря, в школе Черноморска Одесской области применили перечный газовый баллончик, в результате пострадали четверо учеников.

Как сообщили в местной полиции, сразу после инцидента всех детей и персонал эвакуировали из школы.

Четырех шестиклассников доставили в больницу. Медики поставили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения". Им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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Следователи установили, что к инциденту причастна 13-летняя ученица этой школы. Полиция решает вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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