Польша на границе с Украиной закрывает пешеходный пункт пропуска [ Редактировать ]
Польша решила закрыть пешеходное пересечение в пункте пропуска "Угринов - Долгобычув" на украинско-польской границе. Отныне через этот пункт пропуска будут пропускать только автотранспорт, как было запланировано при его строительстве, сообщает "Радио Свобода".
Сообщается, что пешеходное пересечение закроют с 1 января.
С 1 июля 2015 года в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" начали временный эксперимент: полосу движения для автобусов отдали для пешего перехода и движения на велосипедах.
"Сейчас там выросло количество автотранспорта, поэтому решено, что пеший переход будет прекращен, потому что не создан для этой инфраструктуры. К тому же, таможенники и пограничники должны обслуживать автотранспорт, для которого и предназначен пункт пропуска", - рассказала руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.
В течение суток, по данным пограничников, пешим переходом в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" пользовались до 120 человек.
Напомним, что украинцев обстреляли на границе с Румынией.
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