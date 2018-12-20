Кольца, которые более чем на 90 процентов состоят из ледяной воды, постепенно притягиваются к планете. Пишет издание "Сноб".

Гравитация притягивает ледяные частицы, истощая кольца. По пути они тают и образуют "кольцевой дождь". Под воздействием магнитного поля на Сатурн падает две тонны воды в секунду.

Особенно быстро кольца разрушаются в районе экватора. Каждую секунду там падает не две, а 10 тонн льда. Процесс ускоряется, кольца Сатурна могут исчезнуть уже через 100 – 300 миллионов лет, отмечает основной автор исследования Джеймс ОʼДонохью из NASA. По его словам, это худший сценарий, который ученые прогнозировали ранее.

Новость NASA - не неожиданность для научного сообщества. О том, что кольца Сатурна постепенно разрушаются, исследователи узнали в 80-х. Первые доказательства появились в 2013 году.

Ученые долго задавались вопросом, был Сатурн изначально сформирован с кольцами или планета приобрела их позже. Новое исследование говорит в пользу второй версии.

100 миллионов лет - это достаточно короткий срок, особенно по сравнению с возрастом Сатурна, которому четыре миллиарда лет, считают ученые NASA. Они заявили, что человечеству повезло наблюдать кольца на пике существования.

Исследователи предположили, что Юпитер, Уран и Нептун ранее тоже могли иметь кольца, которые разрушились тем же способом.

Ранее мы писали о том, что NASA посадило на Марс зонд InSight.