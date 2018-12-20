В Польше столкнулись три трамвая, пострадали 14 человек [ Редактировать ]
В среду, 19 декабря, в городе Познань на западе Польши столкнулись три трамвая, в результате 14 человек получили травмы, передает Poznan.pl.
"В результате столкновения в больницу попали 14 человек. Водитель одного из трамваев получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.
Кроме водителя трамвая, еще четыре человека нуждались в госпитализации, а девять – в детальном медосмотре.
Причины столкновения выясняет полиция и прокуратура.
Поздно вечером движение трамваев было восстановлено.
Напомним, что также в Лиссабоне сошел с рельс трамвай, в результате чего пострадали более 20 человек.
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