Німецькі політики вирішили лібералізувати ринок праці в країні. Уряд затвердив законопроект, який полегшує процес пошуку роботи і працевлаштування для громадян держав, що не входять до Євросоюзу. Про нові правила, які вже назвали революційними - розповість Тетяна Логунова.

Атіна Томе вже понад рік працює медсестрою у відомій німецькій клініці "Шаріте". Освіту дівчина здобула на батьківщині, в Албанії. Там вивчила німецьку й переїхала до Берліна, уклавши контракт з лікарнею.

"Було непросто, передусім морально. З багатьох причин. Ти залишаєш рідних, починаєш нове життя, до якого треба звикнути. На це необхідно трохи часу", - говорить Атіна Томе, медсестра.

У клініці "Шаріте" наразі працюють більш як сотня іноземців. Їх запрошують, щоб заповнити вакантні місця - власних кадрів у Німеччині бракує.

"Ми працюємо передусім з країнами, у яких немає дефіциту медсестер чи санітарів. З тими, де, навпаки, їх більше, ніж треба. Це, до прикладу, Албанія та Мексика", - говорить Юдіт Хеппе, представниця клініки "Шаріте".

Лібералізувати ринок праці - вирішили німецькі політики. І затвердили законопроект, який полегшує працевлаштування в країні.

Революція на ринку праці. Так уже оцінюють законопроект, який сьогодні ухвалив німецький уряд. Він, по суті, відкриває ринок для фахівців з так званих "третіх" країн. Тобто держав, що не входять до Європейського Союзу.

Законопроект стосується представників різних професій - від айтішників до електриків. Щоб працевлаштуватися в Німеччині їм потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію та знання мови. У разі успіху вони зможуть запросити спеціальну візу, приїхати до країни й півроку вже на місці - шукати роботу.

"Німеччина тільки виграє від того, що до нас на роботу приїздять фахівці з інших країн ЄС. Але для економічного зростання нам потрібні й кадри з держав, що поза межами Європейського Союзу", - говорить Хубертус Хайль, міністр праці Німеччини.

На соціальні виплати під час пошуку роботи, так звані, "трудові іммігранти"- претендувати не зможуть. Цей пункт чітко прописаний у законопроекті.

"Ми не хочемо імміграції в соціальну систему. Ми хочемо, щоб люди приїжджали й заповнювали робочі місця, а не ставали в чергу за виплатами з безробіття", - говорить Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Щоб нові правила набрали чинності - законопроект має підтримати Бундестаг. Голосуватиме парламент - найімовірніше, вже наступного року.