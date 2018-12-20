Война на Донбассе: боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов [ Редактировать ]
В течение прошлых суток, 19 декабря 2018, в районе Операции Объединенных сил на Донбассе, боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным ООС, оккупационные войска за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.
Кроме использования гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов также было применено стрелковое оружие в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка.
Также украинские позиции боевики обстреливали вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения что обороняющиеся применяли дежурные огневые средства", - отметили в ООС.
От начала четверга, 20 декабря, обстрелов не было. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
по теме
Война на Донбассе: ранен украинский военный
В зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 18 декабря ранения получил один украинский военный
На Донбассе пропал без вести боец бригады "Эдельвейс"
Во время боя на Донбассе пропал солдат 10 горно-штурмовой бригады ВСУ
Командування ООС влаштувало для військовослужбовців незвичайний концерт
На передовій сьогодні - чотири обстріли. Бойовики вели вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках. Українські військові відповідали. Утім, не війною єдиною. Керівництво Об'єднаних сил влаштувало для бійців сюрприз. Який?
Донбас без води: бойовики поцілили у центральний водогін
Аварійники не можуть дістатися місця прориву та полагодити магістраль, бо окупанти не надають гарантій безпеки
Война на Донбассе: боевики разворачивают дополнительные подразделения
В частности, на Мариупольском направлении размещена группа снайперов, укомплектованная чеченцами
На Донбасі бойовики зазнали втрат
Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БПМ, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції Об'єднаних сил уздовж всієї лінії фронту на Донецькому напрямку