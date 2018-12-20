Подивитися на святкові вогні приїздять тисячі людей з усієї країни

Житель чеського села Чотовіце вже 17 років поспіль до Різдва прикрашає свою оселю святковою ілюмінацією.

Цьогоріч використав рекордне число гірлянд, які налічують понад 55 тисяч лампочок. Їхня загальна довжина 27 кілометрів.

Подивитися на святкові вогні приїздять тисячі людей з усієї країни. За допомогою їхніх пожертв чоловік відшкодовує величезний грудневий рахунок за світло в 500 євро.