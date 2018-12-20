Декабрь - месяц подготовки к Новому году, созданию праздничного настроения и уюта в доме. Поставьте елку, зажгите огоньки, приготовьте чай, достаньте мандарины и включите атмосферный фильм. Праздничное настроение вам гарантировано. "Лайфкахер" собрал 100 фильмов, которые пропитаны новогодним уютом.

Классика:

1. "Эта замечательная жизнь", 1946 год.

2. "Праздничная гостиница", 1942 год.

3. "200 сигарет", 1999 год.

4. "Гремлины", 1984 год.

5. "Гринч - похититель Рождества", 2000 год.

6. "Один дома", 1990 год.

7. "Реальная любовь", 2003 год.

8. "Ирония судьбы, или С легким паром!", 1975 год.

9. "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год.

10. "Джентльмены удачи", 1971 год.

11. "Девчата", 1961 год.

12. "Сирота казанская", 1997 год.

13. "Приходи на меня посмотреть", 2000 год.

14. "Морозко", 1964 год.

15. "Зигзаг удачи", 1968 год.

Сказочные новогодние мультфильмы

Полнометражные мультики, которые пригодятся, когда захочется порадовать своего внутреннего ребенка.

16. "Ночь перед Рождеством", 1951 год.

17. "Двенадцать месяцев", 1956 год.

18. "Кошмар перед Рождеством", 1993 год.

19. "Аннабелль", 1997 год.

20. "Красавица и чудовище: Чудесное Рождество", 1997 год.

21. "Полярный экспресс", 2004 год.

22. "Рождественская история", 2009 год.

23. "Ученик Санты", 2010 год.

24. "Секретная миссия Санты", 2011 год.

25. "Секретная служба Санта Клауса", 2011 год.

26. "Хранители снов", 2012 год.

27. "Снежная королева", 2012 год.

28. "Холодное сердце", 2013 год.

29. "Спасти Санту", 2013 год.

30. "Снежная королева 2: Перезаморозка", 2014 год.

Фильмы с невероятной зимней атмосферой

Снежинки, кружащиеся в свете уличных фонарей, запах мандаринов и мерцающие гирлянды.

31. "Хранитель времени", 2011 год.

32. "Маленькие женщины", 1994 год.

33. "Интуиция", 2001 год.

34. "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.

35. "Ноэль", 2004 год.

36. "Альпийская сказка", 2005 год.

37. "Золотой компас", 2007 год.

38. "Замерзшая из Майами", 2008 год.

39. "Рождественский коттедж", 2008 год.

40. "Джек Фрост", 1998 год.

41. "Черная Молния", 2009 год.

42. "Саманта: Каникулы американской девочки", 2004 год.

43. "12 рождественских свиданий", 2011 год.

44. "Рождественская свеча", 2013 год.

45. "Омела над Манхэттеном", 2011 год.

Фильмы, после которых начинаешь верить в чудеса

Все возможно, если успеть загадать желание под бой курантов.

46. "Старый Новый год", 2011 год.

47. "Семьянин", 2000 год.48. "Пока ты спал", 1995 год.

49. "Чудо на 34-й улице", 1994 год.

50. "Санта-Хрякус: Страшдественская сказка", 2006 год.

51. "Бойфренд на Рождество", 2004 год.

52. "Тариф Новогодний", 2008 год.

53. "Все, что я хочу на Рождество", 1991 год.

54. "елки", 2010 год.

55. "Плохой Санта", 2003 год.

56. "Город без Рождества", 2001 год.

57. "Сезон чудес", 1999 год.

58. "Рождественское чудо Джонатана Туми", 2007 год.

59. "Рождество Мэдеи", 2013 год.

60. "Рождественские письма", 2010 год.

Фильмы для уютных семейных вечеров

Отличный повод собраться всем вместе.

61. "Четыре Рождества", 2008 год.

62. "Рождественские каникулы", 1989 год.

63. "Рождественская история", 1983 год.

64. "Привет семье!", 2005 год.

65. "Фред Клаус, брат Санты", 2007 год.

66. "Подарок на Рождество", 1996 год.

67. "Эльф", 2003 год.

68. "Мой мальчик", 2002 год.

69. "Я буду дома к Рождеству", 1998 год.

70. "Пережить Рождество", 2004 год.

71. "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен", 2006 год.

72. "С Новым годом, мамы!", 2012 год.

73. "Роман по переписке", 2005 год.

74. "О чем еще говорят мужчины", 2011 год.

75. "С праздниками ничто не сравнится", 2008 год.

76. "Когда поют ангелы", 2013 год.

77. "Чарли и шоколадная фабрика", 2005 год.

78. "Кудряшка Сью", 1991 год.

79. "Деннис - мучитель Рождества", 2007 год.

80. "Президент и его внучка", 1999 год.

Отличные новогодние фильмы на все времена

Спасут от любых печалей и невзгод.

81. "Духи Рождества", 1999 год.

82. "Новая рождественская сказка", 1988 год.

83. "Просто друзья", 2005 год.

84. "Отпуск по обмену", 2006 год.

85. "Крепкий орешек", 1988 год.

86. "Убойное Рождество Гарольда и Кумара", 2011 год.

87. "Санта Клаус", 1994 год.

88. "Карнавальная ночь", 1956 год.

89. "Дневник Бриджит Джонс", 2001 год.

90. "Крампус", 2015 год.

91. "8 женщин", 2001 год.

92. "А что насчет тебя?", 2007 год.

93. "Семья напрокат", 1997 год.

94. "Потерянное Рождество", 2011 год.

95. "Счастливого Рождества", 2005 год.

96. "Рождественский поцелуй", 2011 год.

97. "Рождество на улице Честнат", 2006 год.

98. "Корона на Рождество", 2015 год.

99. "Как раз под Рождество", 2015 год.

100. "Рождественская путаница", 2013 год.

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