Президент Польши уволил посла в Украине [ Редактировать ]
Президент Польши Анджей Дуда уволил посла в Украине Яна Пекло. Об этом сообщает польское издание gazeta.pl.
Сообщается, что Дуда принял решение об увольнении Пекло, соответствующая резолюция датируется 4 декабря. Также сообщается, что данный документ уже получил подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого. Пекло будет отозван с должности 31 января 2019 года.
Напомним, Ян Пекло стал послом Польши в Украине в августе 2016 года и сменил на этой должности Генрика Литвина. Пекло на протяжении многих лет был директором Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.
Одним из последних публичных заявлений посла был призыв в адрес Венгрии прекратить блокирование сотрудничества Украины и НАТО.
"Польша поддерживает Украину на пути к перспективам членства в Европейском союзе и НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках Альянса", - подчеркнул Пекло.
Кроме того, он отметил, что это "не пожелания, а официальная позиция Польши".
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