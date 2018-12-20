Кевину 38 лет: Маколей Калкин снова остался "Один дома" (видео) [ Редактировать ]
Актер Маколей Калкин почти через 30 лет снова сыграл своего известного киногероя, Кевина Маккалистера из фильма "Один дома". Взрослый Кевин появился в рекламном ролике Google.
Так, Кевину Маккалистер уже 38 лет.
"Вам когда-то было интересно, каким стал Кевин, когда вырос? Мне тоже нет. Но если вам вдруг интересно, вам точно надо посмотреть эту рекламу", - написал 38-летний Калкин в Twitter.
Итак, взрослый Кевин в видео продолжает жить в том же доме, так же любит прыгать на кроватях и есть вредную пищу. А с остальным ему помогает разобраться помощник Google.
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